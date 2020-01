Baader Bank belässt Wirecard auf 'Buy' - Ziel 240 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Wirecard vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen.Während die Augen auf die Untersuchungen der Wirtschaftsprüfer von von KPMG gerichtet seien, wäre eine weiter anziehende Gewinndynamik ein starkes Signal an die Investoren, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn dies würde bedeuten, dass die von der Financial Times erhobenen Vorwürfe das operative Geschäft des Zahlungsdienstleisters nicht negativ beeinflusst hätten./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2020 / 14:52 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2020 / 14:52 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.