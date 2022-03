Baader Bank belässt Wacker Chemie auf 'Buy' - Ziel 190 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Angesichts weiter hoher Preise für den Solarindustrie-Grundstoff Polysilizium sowie angesichts des Gewinnausblicks des Chemiekonzerns für das erste Quartal erschienen die Gewinnwartungen des Marktes für das Gesamtjahr viel zu niedrig, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach und nach steigende Konsensschätzungen sollten dem Aktienkurs Rückenwind bescheren./mis/men Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2022 / 07:39 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.