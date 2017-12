Baader Bank belässt VTG AG auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "VTG":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Aktie des Waggonvermieters und Schienenlogistikers VTG nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen.Dass die Übernahme von Nacco derzeit stocke, sei eher der Überlastung der zuständigen Wettbewerbsbehörden in Österreich und Deutschland als grundsätzlichen Problemen der Transaktion geschuldet, schrieb Analyst Christian Weiz in einer am Montag vorliegenden Studie. Den Er rechnet im ersten Quartal 2018 mit einem positiven Votum./gl/das Datum der Analyse: 01.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.