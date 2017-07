Baader Bank belässt Thyssenkrupp auf 'Hold' - Ziel 25 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Aktie des Industrie- und Stahlkonzerns Thyssenkrupp auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen.Deren jüngst guter Lauf sei der möglichen Trennung vom europäischen Stahlgeschäft geschuldet, schrieb Analyst Christian Obst in einer Studie vom Mittwoch. Im besten Fall könne sie weiter in Richtung 30 Euro steigen. Allerdings dürfte eine Trennung vom Stahlgeschäft im ersten Jahr mit Kosten verbunden sein und sich erst nach 3 bis 4 Jahren rentieren. Das Unternehmen sei noch weit von seinem operativen Ergebnisziel (Ebit) von mindestens 2 Milliarden Euro entfernt, was den anhaltenden Margendruck belege./gl/bek Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.