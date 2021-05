Baader Bank belässt Thyssenkrupp auf 'Buy' - Ziel 16 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Finanztrends Video zu thyssenkrupp



mehr >

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal und einer erneuten Prognoseanhebung auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen.Die Resultate seien für den Industriekonzern ein weiterer Schritt heraus aus dem Tal, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bilanz bleibe solide und biete die erforderliche Unterstützung für den laufenden Umbauprozess./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2021 / 07:55 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.