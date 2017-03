Baader Bank belässt TAG Immobilien auf 'Hold' - Ziel 13,60 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat TAG Immobilien nach der Platzierung eigener Aktien auf "Hold" mit einem Kursziel von 13,60 Euro belassen.Mit den Einnahmen von rund 51 Millionen Euro solle zum Teil ein Portfolio-Zukauf in Brandenburg getätigt werden, weitere Zukäufe möglich sein und die Kapitalstruktur optimiert werden, fasste Analyst Andre Remke in einer Studie vom Dienstag die Aussagen des Immobilienkonzerns zusammen. Seines Erachtens gibt es TAG vor allem weitere Flexibilität, um die Refinanzierung für 2018 bereits in diesem Jahr anzugehen./ck/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.