Baader Bank belässt Symrise auf 'Add' - Ziel 130 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Symrise auf "Add" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen.Mit den Bereichen Tiernahrung und Active Cosmetics als Triebfedern sei langfristig eine Anlage in den Duftstoff- und Aromenhersteller überzeugend, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Kurzfristig aber könnten steigende Herstellungskosten die Stimmung etwas trüben./ajx/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2021 / 07:32 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.