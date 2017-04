Baader Bank belässt Software AG auf 'Buy' - Ziel 39 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Software AG vor Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen.Seine Erwartungen deckten sich mit denen des Marktes in etwa beim Umsatz sowie dem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita), schrieb Analyst Knut Woller in einer Studie vom Donnerstag. Der Umsatz in der Datenbanksparte (A&N) dürfte indes nicht ganz so stark gesunken sei, wie am Markt erwartet. Dabei sollte zudem nicht vergessen werden, dass es in diesem Geschäftsbereich im Vorjahreszeitraum ungewöhnlich gut gelaufen sei./mis/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.