Baader Bank belässt Software AG auf 'Add' - Ziel 42 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Software":

Finanztrends Video zu Software



mehr >

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Software AG nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen.Der strategische Umbau bei dem Softwareunternehmen zeige erste Erfolge, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Das Unternehmen habe im vergangenen Quartal auf operativer Ebene solide abgeschnitten. Mit den bestätigten Jahresprognosen verringere sich zwar einerseits die Unsicherheit, andererseits aber müsste sich zum Erreichen der Ziele der Auftragseingang im Bereich Digital Business beschleunigen./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2021 / 07:34 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.