Baader Bank belässt Sixt auf 'Hold' - Ziel 53 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Sixt nach Aussagen eines US-Anbieters für Autofinanzierungen über rückläufige Gebrauchtwagenpreise auf "Hold" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen.Die für die Vereinigten Staaten gemachten Angaben seien ein Zeichen dafür, dass das Umfeld für Autovermieter dort schwieriger werde, schrieb Analyst Christian Weiz in einer Studie vom Mittwoch. Sixt habe bereits angedeutet, weniger Wert auf eine Expansion in den USA zu legen. Nun sehe er sich in seiner Annahme bestätigt, dass dies auch mit den dortigen Marktaussichten zu tun habe./tih/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.