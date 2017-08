Baader Bank belässt Salzgitter auf 'Hold' - Ziel 38,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG nach detaillierten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen.Das Ergebnis des zweiten Quartals sei zwar stark gewesen, aber trotzdem bleibe der Stahlkonzern sehr vom Marktumfeld abhängig, schrieb Analyst Christian Obst in einer Studie vom Freitag. Bei möglichen Problemen am Stahlmarkt halte er Salzgitter für sehr anfällig. Alles in allem sei das Unternehmen nach dem jüngsten Kursanstieg der Aktie derzeit angemessen bewertet./zb/tih Datum der Analyse: 11.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.