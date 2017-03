Baader Bank belässt Salzgitter auf 'Hold' - Ziel 38,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen.Eckdaten und Aussagen zum Ausblick habe es vom Stahlkonzern bereits gegeben, schrieb Analyst Christian Obst in einer Studie vom Donnerstag. Wie üblich folgten auf die Jahreszahlen zwei Analystenkonferenzen, die in der Folgewoche in Frankfurt und London angesetzt seien./tih/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.