Baader Bank belässt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel 45 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Hohe Gewinne im Stahlsegment und die starke Entwicklung der Beteiligung Aurubis hätten den Ausblick für den Vorsteuergewinn 2022 nach oben getrieben, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit habe sich die positive Einschätzung des Unternehmens bestätigt. 2022 dürfte ein weiteres gutes Jahr werden./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2022 / 07:12 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.