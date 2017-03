Baader Bank belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 95 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP nach einer Analysten- und Investorenveranstaltung auf der Technologiemesse CeBIT auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen.Analyst Knut Woller wertete in einer Studie vom Dienstag das Interesse von Großkunden an der Konvertierung ihrer Systeme auf die Datenbanksoftware S/4 Hana positiv. Zudem hätten Anwendungen wie SAP Leonardo oder SAP Clea das Zeug, um in den kommenden Jahren bedeutende Wachstumsbeiträge abzuliefern./la/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.