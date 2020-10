Baader Bank belässt Rational auf 'Reduce' - Ziel 420 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Rational":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Rational vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Reduce" mit einem Kursziel von 420 Euro belassen.Dank einer insgesamt aufgestauten Nachfrage in der Corona-Krise und positiver Effekte durch die Markteinführung des Kombidämpfers iCombi Pro dürften sich die Umsätze erholt haben, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts zuletzt wieder deutlich gestiegener Infektionszahlen aber dürfte das Schlussquartal für den Großküchenausrüster noch einmal schwierig werden./la/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2020 / 15:46 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.