Baader Bank belässt Patrizia Immobilien auf 'Buy' - Ziel 20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Patrizia Immobilien":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Patrizia Immobilien nach der Ankündigung eines weiteren Programms zum Aktienrückkauf auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen.Es sei positiv, dass nicht genügend Aktionäre das direkt an sie gerichtete Angebot, Anteile für 15,90 bis 17,40 Euro direkt an Patrizia zu verkaufen, angenommen hätten, schrieb Analyst Andre Remke in einer Studie vom Donnerstag. Offenbar glaubten die meisten Investoren - trotz des stark schwankenden Aktienkurses und der Diskussionen über die Dividendenpolitik - an die Perspektiven des Immobilienkonzerns. Bei dem am 7. ausgelaufenen Programm seien Patrizia nur 2 Millionen Aktien für 35 Millionen Euro angeboten worden. Eigentlich wollte das Unternehmen eigene Anteile für rund 50 Millionen zurückkaufen. Die noch übrigen 15 Millionen Euro sollen jetzt zum Rückkauf über den Markt genutzt werden./tav/zb Datum der Analyse: 14.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.