Baader Bank belässt Norma Group auf 'Buy' - Ziel 47 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Norma Group nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen.Nach der Gewinnwarnung im September sei es keine Überraschung, dass der Verbindungstechnik-Spezialist nun in puncto Profitabilität deutlich schwächer abgeschnitten habe, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt entsprächen die Resultate den bereits zuvor gedämpften Erwartungen./la/eas Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2021 / 08:21 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.