Baader Bank belässt Nemetschek auf 'Hold' - Ziel 65 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Nemetschek auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen.Das erste Quartal habe die Markterwartungen ganz knapp verfehlt, schrieb Analyst Knut Woller in einer Studie vom Mittwoch. Neue Initiativen des Softwarespezialisten dürften das Wachstum in den kommenden Jahren wieder antreiben. Mehr Details erwartet der Experte in der zweiten Jahreshälfte./ag/zb Datum der Analyse: 02.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.