Baader Bank belässt Nemetschek auf 'Hold' - Ziel 65 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Nemetschek vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen.Er glaube nach wie vor an das Wachstum von Nemetschek, schrieb Analyst Knut Woller in einer Studie vom Donnerstag. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 39 auf Basis der Schätzungen für 2018 liege die Bewertung der Aktie des Entwicklers von Bausoftware jedoch bereits am oberen Rand der Bewertungen im IT-Sektor./bek/ajx Datum der Analyse: 20.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.