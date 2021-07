Baader Bank belässt Linde auf 'Add' - Ziel 285 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Linde PLC":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Linde nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer Prognoseanhebung auf "Add" mit einem Kursziel von 285 Euro belassen.Auf bereinigter Ebene hätten das operative Ergebnis (Ebit) und insbesondere der Gewinn je Aktie des weltweit größten Industriegase-Konzerns die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem habe das Unternehmen sein Gewinnziel überraschend deutlich nach oben geschraubt./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2021 / 11:46 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.