Baader Bank belässt Lanxess auf 'Buy' - Ziel 75 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Lanxess vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen.Der Spezialchemiekonzern dürfte beim operativen Ergebnis (Ebitda) das obere Ende seiner ausgegebenen Spanne für das erste Quartal erreichen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies auf die Knappheit des Kunststoffs Durethan (Polyamid 6) sowie auf Lager-Aufstockungen, die die Ergebnisse antreiben sollten. Eine Anhebung der Jahreszielspanne hält er daher für durchaus möglich./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2021 / 15:44 / CST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.