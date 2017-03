Baader Bank belässt Klöckner & Co auf 'Sell' - Ziel 10 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Klöckner & Co nach Jahreszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen.Der Stahlhändler habe im vergangenen Jahr seine Gewinne deutlich steigern können, und die Resultate seien nahezu exakt wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Christian Obst in einer Studie vom Mittwoch. Der Markt scheine aber die Dynamik in der Branche im aktuellen Umfeld zu optimistisch zu sehen, weshalb er an seinem negativen Votum für die Klöckner-Aktie festhalte./tav/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.