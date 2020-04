Baader Bank belässt Kion auf 'Add' - Ziel 51 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

Finanztrends Video zu Kion Group



mehr >

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Kion nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen.Der Gabelstaplerhersteller habe gleichwohl die Erwartungen unter anderem wegen eines Nachfragerückgangs verfehlt, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem seien die Ergebnisse im Geschäft mit Flurförderzeugen sehr enttäuschend ausgefallen. Seine eigenen - erst kürzlich gesenkten Erwartungen - könnten jetzt womöglich sogar noch zu optimistisch sein, befürchtet der Experte./tav/la Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2020 / 07:52 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.