Baader Bank belässt K+S auf 'Buy' - Ziel 8 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen.Das erste Quartal sei überraschend stark ausgefallen, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem habe der Düngemittelhersteller seinen Ergebnisausblick entsprechend der Markterwartungen gesenkt und damit weniger stark als von ihm befürchtet. Die Dividendenkürzung sei zwar negativ, doch sollte sich der Nachrichtenfluss angesichts der voraussichtlichen Preiserholung wieder bessern. Der Experte empfiehlt die aus seiner Sicht attraktiv bewertete Aktie vor allem Anlegern mit einem großen Risikoappetit./tav/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2020 / 10:23 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.