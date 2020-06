Baader Bank belässt Jungheinrich auf 'Reduce' - Ziel 15 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Jungheinrich Vz":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Jungheinrich nach einem Gespräch mit der Investor-Relations-Chefin auf "Reduce" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen.Nach einem soliden ersten Quartal habe der Anbieter für Intralogistik seit April einen Nachfrageeinbruch erlebt, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die negativen Effekte daraus dürften in den kommenden Quartalen deutlich werden. Die Corona-Krise werde von Jungheinrich als deutlich schlimmer bezeichnet als die Finanzkrise 2008/09./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2020 / 07:34 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.