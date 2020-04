Baader Bank belässt Jenoptik auf 'Add' - Ziel 29 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Jenoptik":

Finanztrends Video zu Jenoptik



mehr >

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Jenoptik nach einer Videokonferenz mit dem Konzernchef Stefan Träger auf "Add" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen.Aus dem Gespräch sei hervorgegangen, dass der Großteil des Geschäfts nicht wirklich von der Covid-19-Krise beeinträchtigt sei, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Produktion laufe und Probleme in der Lieferkette hielten sich bislang in Grenzen. Der einzige Geschäftsbereich, in dem es erhebliche Beeinträchtigungen gebe, sei die Sparte "Light & Production", die stark auf die Autoindustrie ausgerichtet ist. Hier sei etwa das Geschäft mit der Messtechnik stark unter Druck./kro/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2020 / 08:58 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.