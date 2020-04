Baader Bank belässt Hugo Boss auf 'Reduce' - Ziel 19 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hugo Boss nach Streichung der Dividende auf "Reduce" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen.Aus seiner Sicht sei das ein absolut richtiger und konsequenter Schritt, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Modeindustrie sei nun einmal mit am stärksten von den derzeitigen Covid-19-Maßnahmen betroffen. Die Unternehmen müssten flüssig bleiben./kro/bgf Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2020 / 07:52 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.