Baader Bank belässt Heidelberger Druck auf 'Buy' - Ziel 4,10 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Heidelberger Druck auf "Buy" mit einem Kursziel von 4,10 Euro belassen.Die Aktie des Druckmaschinenherstellers wird zudem weiterhin in der Liste der "Top Stock Ideas" für 2018 geführt. Analyst Peter Rothenaicher lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das Management und die Fortschritte bei der Digitalisierung. Dies gebe es zu einem günstigen Aktienkurs./ajx/edh Datum der Analyse: 14.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.