Baader Bank belässt Global Fashion Group auf 'Buy' - Ziel 11 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Global Fashion Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Analyst Volker Bosse attestierte dem Onlinemodehändler am Dienstag in einer ersten Reaktion solide Ergebnisse für das erste Quartal. Das Geschäft im Bereich der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, wo Global Fashion etwa 30 Prozent seiner Umsätze erziele, werde sich aber abschwächen./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2022 / 08:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.