Baader Bank belässt Evonik auf 'Buy' - Ziel 41 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Evonik vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen.Die Preise für die Aminosäure Methionin seien in der zweiten Hälfte des zweiten Quartals wieder gefallen, schrieb Analystin Laura Lopez Pineda in einer Studie vom Donnerstag. Die Nachfrage sei gleichwohl unverändert stabil und die Volumina dürften um rund 6 Prozent zugelegt haben. Die Preise für das für Evonik wichtige Produkt könnten also wieder zulegen. Das zweite Quartal dürfte für den Chemiekonzern besser ausgefallen sein als das erste./bek/ajx Datum der Analyse: 20.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.