Baader Bank belässt Evonik auf 'Add' - Ziel 33 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Evonik auf "Add" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Aktien des Chemiekonzerns hätten sich dem jüngsten Ausverkauf nicht entziehen können, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Verluste seien aber eine Überreaktion, denn trotz eines defensiveren Portfolios hätten sich Evonik-Aktien schwächer geschlagen als der Chemiesektor./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2022 / 17:59 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.