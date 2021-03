Baader Bank belässt Evonik auf 'Add' - Ziel 30 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Evonik auf "Add" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen.Die Gewinne des vierten Quartals seien etwas geringer gewesen als gedacht, schrieb Analyst Markus Mayer in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Ausblick für den Free Cashflow 2021 überrasche aber positiv./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2021 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.