Baader Bank belässt Dürr trotz der Ford-Pläne auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Dürr auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen.Nach der Entscheidung des US-Autobauers Ford, doch kein neues Werk in Mexiko zu bauen, müsse der Anlagenbauer Dürr die Auftrag aus seinen Büchern streichen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer Studie vom Donnerstag. Der konservative Unternehmensausblick für den Auftragseingang 2016 sei aber intakt, zumal Dürr eine Entschädigung erhalte. Zudem dürfte die Wirtschaftspolitik des designierten US-Präsidenten Donald Trump mittel- bis langfristig keine negativen Auswirkungen für Dürr haben. Eine Umleitung der Investitionen von Autobauern von Mexiko in die USA sei kein Nachteil für Dürr. Zudem sei mit umfangreicheren Modernisierungsmaßnahmen in den oftmals schon älteren US-Werken der Autohersteller zu rechnen./mis/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.