Baader Bank belässt Dürr auf 'Buy' - Ziel 45 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Dürr":

Finanztrends Video zu Dürr



mehr >

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Dürr vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die dynamischen Auftragstrends dürften anhalten, während die Umsätze und Gewinne trotz einer Verbesserung wohl weiter etwas hinterherhinkten, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele, die Dürr bestätigen dürfte, erschienen immer noch erreichbar./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2022 / 11:17 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.