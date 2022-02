Baader Bank belässt Dic Asset auf 'Buy' - Ziel 19 Euro

Finanztrends Video zu DIC Asset



mehr >

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Dic Asset nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die Zahlen seien stark, aber ohne größere Überraschungen, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Immobilienunternehmen dürfte im neuen Jahr auf seinem organischen Wachstumspfad bleiben. Er halte an seiner positiven Einschätzung der Aktie fest, die auf einer starken operativen Leistung in beiden Segmenten und dem attraktiven Ertragsprofil basiere./tih/eas Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2022 / 08:37 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.