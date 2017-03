Baader Bank belässt Dic Asset auf 'Buy' - Ziel 10,5 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "DIC Asset":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Dic Asset auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,5 Euro belassen.Die Aufstockung des Anteils an der WCM Beteiligungs und Grundbesitz von rund 24,6 auf knapp 26 Prozent sei eine Überraschung, schrieb Analyst Andre Remke in einer Studie vom Freitag. Über 25 Prozent zu gehen sei ein Zeichen dafür, dass DIC immer noch an einer erfolgreichen Zusammenarbeit interessiert sei./hosmac/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.