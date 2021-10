Baader Bank belässt Deutsche Post auf 'Add' - Ziel 60 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Finanztrends Video zu Deutsche Post



mehr >

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Deutsche Post auf "Add" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen.Der Logistikkonzern habe erneut eine Anhebung der Unternehmensziele in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Christian Obst in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Kombination von höheren Barmittelzuflüssen und Wachstumschancen auf Profitabilitätsniveaus über dem früheren Durchschnitt ermögliche eine höhere Bewertung der Aktie./la/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2021 / 16:09 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.