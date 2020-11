Baader Bank belässt Deutsche Post auf 'Add' - Ziel 40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Post nach dem endgültigen Quartalsbericht auf "Add" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen.Analyst Christian Obst ist laut einer am Dienstag vorliegenden Studie vorsichtiger mit Blick auf einen weiteren Bewertungsanstieg als viele euphorische Kollegen. Der Onlinehandel werde den Bonnern zwar auch 2021 und 2022 in die Karten spielen. Der Auftrieb durch interne Optimierungsmaßnahmen aber lasse nach./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2020 / 07:39 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.