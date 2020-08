Baader Bank belässt Deutsche Beteiligungs AG auf 'Add'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Beteiligungs AG":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG auf "Add" mit einem Kursziel von 34,20 Euro belassen.Analyst Tim Dawson bezog sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die Neustrukturierung der Beteiligung Pfaudler. Die zusätzlichen Gewinne, die die Beteiligungsfirma daraus ziehe, zeigten, dass die Gruppe noch immer Möglichkeiten zur Wertsteigerung habe. Auch der Einfluss der Corona-Pandemie sei bisher relativ gering./tav/he Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2020 / 17:30 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.