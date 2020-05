Baader Bank belässt Covestro auf 'Add' - Ziel 33 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Finanztrends Video zu Covestro



mehr >

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Covestro nach der Ankündigung, den Dividendenvorschlag zu halbieren, auf "Add" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen.Es sei nun eingetreten, was er in seiner vorangegangenen Studie, als er die Aktie des Kunststoffherstellers auf "Add" abgestuft hatte, befürchtet habe, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er empfiehlt Investoren, die nach hohen Beta-Werten unter Chemieaktien Ausschau halten, die Aktie von BASF. Je höher der Beta-Wert, desto größer die Schwankungsbreite im Vergleich zum Gesamtmarkt und damit sowohl das Risiko als auch die Chance./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2020 / 14:21 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.