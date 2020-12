Baader Bank belässt Compugroup auf 'Reduce' - Ziel 71 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Finanztrends Video zu CompuGroup Medical



mehr >

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Compugroup nach dem Ausblick auf 2021 auf "Reduce" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen.Das operative Ergebnisziel (Ebitda) des auf Arztpraxen und Apotheken fokussierten Software-Herstellers liege deutlich unter den durchschnittlichen Markterwartungen, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er gab zu bedenken, dass in diesen der unlängst angekündigte Zukauf der US-Gesellschaft eMDs noch nicht berücksichtigt und daher die Enttäuschung umso größer sei./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2020 / 07:12 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.