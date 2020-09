Baader Bank belässt Compugroup auf 'Reduce' - Ziel 67 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Compugroup nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Reduce" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen.Der auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Softwareanbieter sei zwar gut gerüstet für die nächste Wachstumsphase, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sei dies bereits im Aktienkurs berücksichtigt./la/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2020 / 19:09 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.