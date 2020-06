Baader Bank belässt CTS Eventim auf 'Sell' - Ziel 30 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

Finanztrends Video zu CTS Eventim



mehr >

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für CTS Eventim nach einer Investorenveranstaltung auf "Sell" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen.Das Management des Ticketvermarkters habe ermutigende Worte gefunden hinsichtlich einer Erholung im kommenden Jahr, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aussagen seien jedoch wegen der Corona-Krise mit einem hohen Maß an Unsicherheit behaftet. Eine zweite Infektionswelle könne alle Hoffnungen auf eine Wiederbelebung der Unterhaltungsbranche zerstören./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2020 / 14:55 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.