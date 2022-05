Baader Bank belässt CTS Eventim auf 'Reduce' - Ziel 52 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Das erste Quartal des Ticketvermarkters sei mit deutlich anziehenden Umsätzen und Gewinnen wie erwartet gewesen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Konkrete Zielsetzungen für das Gesamtjahr habe es zwar nicht gegeben, nach Rekorderlösen im April und Mai habe das Unternehmen aber sehr große Zuversicht signalisiert./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2022 / 08:38 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.