Baader Bank belässt Bechtle auf 'Add' - Ziel 192 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Bechtle vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Add" mit einem Kursziel von 192 Euro belassen.Trotz Engpässen in der Lieferkette verspreche er sich von dem IT-Dienstleister einen soliden Jahresauftakt, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sollten die Erwartungen mindestens erfüllt werden, würde dies wohl bei Anlegern das Vertrauen in die Erreichbarkeit der Gesamtjahresziele erhöhen./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2021 / 07:09 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.