Baader Bank belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 105 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Bayer nach einem Medienbericht über einen Teilerfolg im Glyphosat-Streit auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen.Dass der Pharma- und Agrochemiekonzern inzwischen in bis zu 85 000 von geschätzt 125 000 Klagen zumindest eine mündliche Einigung erzielt haben soll, sei eine gute Nachricht, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Studie. Da auch das operative Geschäft relativ immun gegen die Corona-Krise sei, bleibe die Bayer-Aktie ein "Top Pick"./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2020 / 08:21 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2020 / / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.