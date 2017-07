Baader Bank belässt BASF auf 'Hold' - Ziel 85 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für BASF auf "Hold" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen.Mit Blick auf die Ergebnisse im zweiten Quartal rechnet der Analyst Markus Mayer mit einem guten Abschneiden der Ludwigshafener im klassischen Chemiegeschäft. Dieses dürfte die Schwäche in den Sparten Agrarchemie und auch bei Öl und Gas kompensieren, schrieb Mayer in einer Studie vom Dienstag. BASF werde wohl die Ziele für 2017 etwas höher stecken, das spiegele sich in den Markterwartungen jedoch bereits wider./bek/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.