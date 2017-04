Baader Bank belässt Aurelius nach Beteiligungsverkauf auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Aktien der Aurelius AG nach der Ankündigung eines Beteiligungsverkaufs und einer Dividendenerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 60,90 Euro belassen.Der Verkauf zeige, dass die Vorwürfe von Gotham nicht richtig seien, schrieb Analyst Tim Dawson in einer Studie vom Dienstag. Die Aktie war zuletzt nach Vorwürfen von Gotham in puncto Bilanzierungspraxis abgestürzt. Börsianer hatten dahinter den Angriff eines Leerverkäufers gewittert, also eines Spekulanten, der auf fallende Kurse setzt./mis/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.