Baader Bank belässt Aroundtown auf 'Buy' - Ziel 6,50 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Aroundtown nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen.Das erste Halbjahr des Immobilienunternehmens sei solide ausgefallen, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das Gesamtjahr habe die Erwartungen jedoch verfehlt, zum Teil wegen mehr verkaufter Objekte. Allerdings zeigten Zahlen und Ausblick auch die derzeit schwierige Prognostizierbarkeit der weiteren Entwicklung des Marktes für Gewerbeimmobilien. Für Aroundtown spreche indes die solide bilanzielle Situation./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2020 / 08:42 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.