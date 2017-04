Baader Bank belässt Alstria Office auf 'Buy' - Ziel 13 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "alstria office REIT":

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für die Aktien des Immobilienkonzerns Alstria Office nach einem Zukauf auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen.Analyst Andre Remke bezeichnete in einer Studie vom Dienstag den Kauf von Bürogebäuden in Hamburg, Düsseldorf und Berlin als deutlich wertsteigernd, da zur Finanzierung kein frisches Kapital benötigt werde. Die hohen Leerstände könne Alstria in den Griff bekommen./la/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.